Verwaltung für Multicloud-Umgebungen

Eine neue Technologie von IBM soll es Unternehmen erleichtern, Daten und Anwendungen über verschiedene Cloud-Computing-Infrastrukturen hinweg zu verwalten, zu verschieben und zu integrieren. Der IBM Multicloud Manager stellt eine Bedienkonsole zur Verfügung, die Unternehmen hilft, ihre Geschäftsanwendungen, die im eigenen Rechenzentrum laufen, in Public und Private Clouds zu verlagern.

Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) zeige, dass heute die meisten Unternehmen unterschiedliche Formen des Cloud-Computing nutzen, und 85 Prozent der Befragten mehr als eine Cloud-Umgebung hätten. Analysen von OVUM hätten zudem ergeben, dass 80 Prozent der unternehmenskritischen Daten und Workloads auf on-premise Systemen liefen. Auch wenn die Mehrheit der Unternehmen mehr geschäftskritische Anwendungen in die Cloud verlagern wolle, zögerten sie aufgrund der Leistungsfähigkeit, des Integrationsaufwands und der unternehmensinternen Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen.



Um diese Herausforderungen zu adressieren, stellt IBM [1] eine neue Technologie vor. Damit könnten Unternehmen Multi-Cloud-Systeme offen und interoperabel betreiben, mit mehr Transparenz bei den Geschäftsprozessen, mehr Kontrolle und höherer Sicherheit. Die Lösung sei für die IBM Cloud optimiert, integriere aber auch Cloud-Lösungen anderer Anbieter wie Amazon, Red Hat und Microsoft.



Der IBM Multicloud-Manager laufe auf der IBM Cloud Private-Plattform, die auf der Kubernetes Container-Orchestrierungstechnologie basiere. Mit diesem Open-Source-Ansatz für das Verpacken von Anwendungen in Container würde die Verwaltung über verschiedene Cloud-Umgebungen – von on-premise bis zur Public Cloud - hinweg einfacher und kostengünstiger.



Der neue Multicloud Manager von IBM erlaube Unternehmen, verschiedene Clouds von beliebigen Anbietern miteinander zu verbinden und einheitliche Systeme mit höherer Konsistenz, stärkerer Automatisierung und mehr Planbarkeit zu erstellen. Das Herzstück der neuen Lösung sei ein Dashboard zur effektiven Verwaltung tausender Kubernetes-Anwendungen und großer Datenmengen, unabhängig davon, wo sie sich befinden.



So könne beispielsweise ein Autovermieter Kundendaten in einer Public Cloud sammeln, speichern und analysieren. Darüber hinaus nutze das Unternehmen eine weitere Cloud für die Verwaltung des Inventars, das Buchungssystem und für die Computer in den Niederlassungen weltweit, die für die Finanzabwicklung genutzt würden. Der IBM Multicloud Manager verbinde alle Teile dieses verteilten Computersystems, damit Kunden problemlos einen Mietwagen über die mobile App des Unternehmens ordern könnten.