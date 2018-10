Runderneuerte Datenplattform

Talend hat mit 'Data Fabric Fall 2018' ein umfangreiches Update seiner Plattform für Datenintegration in komplexen Multicloud und lokalen Umgebungen veröffentlicht. Zu den neuen Funktionen zählt unter anderem ein Datenkatalog, mit dem Unternehmen eine zentrale Instanz für vertrauenswürdige Daten schaffen können. Auch bei APIs und beim Machine Learning hat sich etwas getan.

Als Teil von "Talend Data Fabric Fall 2018" [1] wurde eine API-Bereitstellungsplattform ergänzt, um den Datenzugriff zu vereinfachen. Die Cloud API Services des Herstellers bieten laut Talend eine vollständige Unterstützung des API-Entwicklungslebenszyklus (Entwerfen, Testen und Bereitstellen von APIs). Hierdurch ließen sich Erstellung und Wartung von APIs erheblich beschleunigen. Unternehmen sollen damit über eine standardkonforme und skalierbare Methode verfügen, um Daten für mehr Benutzer innerhalb und außerhalb einer Organisation bereitzustellen.



Talend Data Catalog bietet Funktionen, um eine einheitliche und konsistente Instanz für vertrauenswürdige Daten zu schaffen. Der Data Catalog untersucht dafür automatisch alle Daten unabhängig von ihrem Speicherort, also zum Beispiel ein Data Lake, lokale Repositories oder die Cloud. Die Lösung führt Profiling und Klassifizierung aller Daten durch, erkennt automatisch Beziehungen zwischen Daten und bietet einen einfachen Zugriff auf Basis einer Suchfunktion. So sollen Endbenutzer aussagekräftige Informationen für geschäftliche Entscheidungen erhalten, wann immer sie sie benötigen.



Die neue Version soll außerdem vorhandene Machine-Learning-Modelle beschleunigen und bietet hierzu nativen und erweiterten Support für Serverless Big Data für Microsoft Azure Databricks oder für Qubole in AWS-Cloudumgebungen. Das in Talend integrierte Apache Spark mit Self-Service-Funktionen erleichtert laut Talend die Clusterentwicklung und Kostenkontrolle: Dank Serverless- und Spot-Instanzen müssen Unternehmen nur die Ressourcen bezahlen, die sie tatsächlich nutzen. Das Fall 2018 Update für Talend Data Fabric steht Kunden mit aktuellen kostenpflichtigen Abonnements ab November kostenlos zur Verfügung.