Neuer Rundumschutz für Endpoints

Trend Micro stellt die neueste Version seiner Endpunkt-Sicherheitslösung vor. Sie hört künftig auf den Namen 'Trend Micro Apex One' und soll erweiterte Möglichkeiten bieten, um die Erkennung und Bekämpfung von Angriffen zu automatisieren. Apex One kann dabei mit identischen Funktionen sowohl als Software-as-a-Service als auch On-Premise ausgerollt werden.

IT-Sicherheitsteams sind zunehmend überlastet und haben oftmals damit zu kämpfen, dass sie mehrere Produkte einsetzen müssen, um ihre Endpunkte vollständig zu schützen. Zudem nimmt die Anzahl an Erkennungen stetig zu, wobei die entsprechenden Informationen jedoch auf verschiedene Systeme verteilt und nicht zentral zugänglich sind. Dies erschwert es, rechtzeitig auf moderne, fortschrittliche Bedrohungen zu reagieren.



Apex One von Trend Micro [1] basiert auf einer generationsübergreifenden Kombination aus Sicherheitstechnologien, die die passende Technologie zum richtigen Zeitpunkt einsetzen soll. Dazu zählen eine zeitnahe Virtual-Patching-Funktion, basierend auf Informationen von Trend Micros Zero-Day-Initiative, ebenso wie Technologien zur Erkennung und Abwehr von fortschrittlichen Angriffen wie dateilosen Bedrohungen.



Apex One verspricht dabei deutlich erweiterte Endpoint-Detection-and-Response-Funktionen (EDR-Funktionen). Zudem steht eine optionale Anbindung an Trend Micros Service für Managed Detection and Response (MDR) zur Verfügung, der unternehmensinterne Sicherheitsteams bei der Verfolgung von Bedrohungen und Überwachung von Alarmen unterstützen soll.



Trend Micro Apex One ist in englischer Sprache als Software-as-a-Service-(SaaS)-Version ab November 2018 sowie als On-Premises-Version ab Februar 2019 verfügbar. Die deutschsprachigen Versionen folgen jeweils etwa einen Monat später.