Schlüsselfertige SaaS-Filesharing

Mit 'ownCloud.online' stellt ownCloud ein neues Cloudangebot vor, das die Vorteile von Open Source und sicherem Hosting in deutschen Rechenzentren mit der Benutzerfreundlichkeit von Public Cloud-Diensten wie Dropbox verbinden soll. Die Software lasse sich auch ohne IT-Kenntnisse einfach und schnell einrichten und sei damit auch für Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung geeignet.

Die SaaS-Lösung erinnert an die Community-Version von ownCloud, wurde aber mit einigen Zusatzfunktionen für Unternehmen ergänzt.

Im Prinzip handelt es sich bei ownCloud.online [1] um eine modifizierte Version der bekannten Filesharing-Software, die speziell auf die Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen sowie Abteilungen zugeschnitten wurde. Durch die Kombination aus einfacher Bedienung und Sicherheit soll ownCloud.online auch Unternehmen und Organisationen den Betrieb eines eigenen Online-Filesharings ermöglichen, die den Gang in die Cloud bislang aus Kostengründen oder wegen der hohen Sicherheitsbedenken scheuten.



Das Angebot sei damit vor allem für alle Branchen interessant, die sensible Daten austauschen müssen, aber keine eigene IT-Abteilung haben. Dazu zählten etwa Ärzte, Medizinische Labore, Anwaltskanzleien, Steuerberater, Architekten, Beratungsunternehmen, Werbeagenturen und Makler, aber auch mittelständische Industrieunternehmen mit schlanker oder ausgegliederter IT.



Durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung erfülle ownCloud.online auch hohe Datenschutzanforderungen. Vor allem für den Einsatz in Unternehmen biete ownCloud.online weitere Sicherheitsfunktionen wie die File Firewall, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Einstellmöglichkeiten für Passwörter. Individuell konfigurierbare Workflows, Gastnutzer und die kostenfreien iOS- und Android-Apps erhöhen die Produktivität gegenüber dem konventionellen Dateiaustausch via Sharepoint, FTP-Server oder E-Mail enorm. Gleichzeitig ist volle Transparenz und Kontrolle darüber gewährleistet, welche Dateien wann mit wem geteilt wurden und ob der Empfänger darauf zugegriffen hat.