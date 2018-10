Direkter Draht zur Google-Cloud

Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT bietet mit 'BT Cloud Connect for Google Cloud' einen Service an, der Unternehmen einen einfachen, direkten und schnellen Zugriff auf die Google Cloud Platform ermöglicht. Dabei erhalten Kunden eine direkte Anbindung mit Bandbreiten von 50 MBit/s bis 2 GBit/s.

Der Dienst "BT Cloud Connect for Google Cloud" soll Firmen eine bessere Anbindung an die Google-Cloud ermöglichen.

Die redundante Anbindung mit zwei leistungsfähigen Netzwerkverbindungen sorgt laut BT [1] dafür, dass Benutzer mit höherer Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit auf die Dienste der Google Cloud Platform zugreifen könnten, als bei einer Verbindung über das offene Internet. Der Service sei derzeit für die Standorte von Google Cloud in Ashburn und Chicago in den USA sowie in Frankfurt am Main und London verfügbar.



Das Angebot soll Unternehmen in diesen Regionen dabei unterstützen, die Leistung ihrer Cloudanwendungen zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Der neue Service ist eine Ergänzung zu Partner Interconnect von Google Cloud, einen Dienst, der Unternehmen weltweit Zugang zur Google Cloud-Plattform bietet.