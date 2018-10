Deutsche Telekom und SK Telecom wollen bei 5G zusammenarbeiten

Die Deutsche Telekom und SK Telecom haben in Seoul, Südkorea, eine Cross-Investitions-Vereinbarung abgeschlossen, mit der die Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit im 5G-Bereich stärken und ihre Zusammenarbeit auf dem Weltmarkt vertiefen möchten. Dazu gehört unter anderem das Thema Edge-Computing, aber auch Quantenkryptographie.

Im Rahmen der Vereinbarung plant SK Telecom [1] in MobiledgeX zu investieren, ein von der Deutschen Telekom [2] gegründetes Edge-Computing-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, das sich auf die Bereitstellung von entwicklerorientierten Edge-Computing-Diensten konzentriert. Die Deutsche Telekom plant, den gleichen Betrag in ID Quantique (IDQ) zu investieren, den strategischen Partner von SK Telecom in der Quantenkryptographie-Kommunikationstechnologie mit Sitz in der Schweiz.



In Zukunft planen SK Telecom und Deutsche Telekom, ihre Technologien und ihr Know-how vertieft auszutauschen. Mit der Investitionsentscheidung wollen die beiden Unternehmen ihre Position in der kommenden 5G-Ära stärken, indem sie spezialisierte 5G-Dienste mit extrem geringer Latenz in Bereichen wie Telemedizin sowie Augmented und Virtual Reality anbieten und gleichzeitig potenziellen Sicherheitsbedrohungen begegnen.



Im Gegensatz zur Vor-5G-Ära, in der es hauptsächlich um die Kommunikation zwischen Menschen ging, wird die 5G-Ära von der Kommunikation zwischen Menschen und Dingen sowie von der Kommunikation zwischen Dingen geprägt sein, die intelligente Dienste wie vernetztes Auto, intelligente Fabrik und tragbare Geräte unterstützen wird.



Die Deutsche Telekom und SK Telecom prüfen gemeinsam mobile Edge-Computing-Technologien um damit Datenübertragungszeiten zu reduzieren. Mit Mobile Edge Computing können Unternehmen beispielsweise die Überwachung von Katastrophengebieten vor Ort durchführen und schneller auf Verkehrsunfälle reagieren. Darüber hinaus prüft die Deutsche Telekom die Idee, Kommunikationssysteme mit Quantenkryptographie einzusetzen. Zu diesem Zweck qualifizieren SK Telecom und Deutsche Telekom derzeit Quantenkryptographie-Technologien in ihren jeweiligen Test-Netzen.