TeamViewer mit Augmented Reality

TeamViewer hat eine Preview-Version von TeamViewer 14 veröffentlicht. Neben Feature-Updates und Leistungssteigerungen möchte das Release den Markt für Remote Support adressieren, indem es mit TeamViewer Pilot Zugang zu Augmented-Reality-Funktionen bietet.

Mit Augemented Reality erhalten beispielsweise Monteure Unterstützung bei ihrer Arbeit.

TeamViewer 14 [1] eröffnet den Zugang zu TeamViewer Pilot und möchte damit die Augmented-Reality-(AR)-Technologie aus experimentellen Umgebungen in den Massenmarkt bringen. TeamViewer Pilot bietet produktive AR-Erfahrungen für jeden, der Unterstützung bei der Bedienung von Geräten, Maschinen oder sonstiger Infrastruktur benötigt.



Die Lösung ermögliche es Anwendern, per Kamera-Fernzugriff mit den Augen anderer zu sehen und diese mit AR-Annotationen interaktiv durch Prozesse, Umgebungen und Operationen zu führen. Durch die Hervorhebung von Objekten in der realen Welt könnten Mitarbeiter, Kunden, Freunde oder Familie Schritt für Schritt bei Ferndiagnosen, Problemlösungen, Produkteinrichtungen usw. unterstützt werden.



TeamViewer 14 bringt laut Anbieter daneben "erhebliche Leistungssteigerungen" gegenüber früheren Versionen. Eine intelligente Komprimierung mache die neue Version besonders in Umgebungen mit niedriger Bandbreite deutlich schneller, indem die Komprimierung entsprechend der Verbindungsqualität automatisch angepasst würde.



Das Release nutze außerdem neueste Technologien zur Hardwarebeschleunigung und Verarbeitung rechenintensiver Aufgaben. Darüber hinaus hat TeamViewer nach eigener Aussage seine Serverarchitektur verbessert und ermögliche nun schnellere Routing-Verbindungen und eine nochmals erhöhte Stabilität der leistungsstarken Remote-Konnektivität von TeamViewer.



Weitere neue Funktionen von TeamViewer 14 hätten eine Verbesserung der Produktivität, Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit von TeamViewer zum Ziel. Administratoren sollen nun von der Möglichkeit profitieren, repetitive Wartungsarbeiten mit Remote-Skripten zu automatisieren und so Zeit zu sparen. Benutzerdefinierte Felder und eine flexible Gerätegruppierung in der Computer & Kontakte Liste sollen eine effiziente Inventarverwaltung ermöglichen.



Ein verbessertes Trusted Device Management stärke ferner die Kontrollmöglichkeiten der Benutzer. In der finalen Version von TeamViewer 14 würden darüber hinaus erzwingbare Sitzungsaufzeichnungen in macOS die führenden Compliance-Funktionalitäten von TeamViewer abrunden. Ein überarbeitetes Client-Design mit einem modernen Look mache die TeamViewer-Oberfläche für Mac-, Linux- und Windows-Anwender intuitiver.



Die finale Version von TeamViewer 14 wird am 13. November veröffentlicht.