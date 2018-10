Business Continuity aus der Cloud

Arcserve bringt mit der Arcserve Business Continuity Cloud eine für die Cloud entwickelte Lösung zur Vermeidung der Folgen ungeplanter Ausfallzeiten auf den Markt. Sie soll eine sofortige Wiederherstellung des Zugriffs auf kritische Daten, Systeme und Anwendungen in komplexen, mehrgenerationellen IT-Infrastrukturen ermöglichen.

Der Schutz durch Business Continuity Cloud von Arcserve [1] umfasst Nicht-x86-Prozessor-basierte und x86-basierte Systeme über Software as a Service (SaaS) bis hin zu Infrastructure as a Service (IaaS). Mit dieser Lösung möchte Arcserve die Herausforderungen die zum Schutz einer modernen, immer komplexeren IT gegeben sind, adressieren. Die Arcserve Business Continuity Cloud mache dabei andere Datenschutz-Tools und Management-Konsolen mit seinen integrierten Funktionen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Anwendungen und Systemen an jedem Ort, vor Ort sowie in öffentlichen und privaten Clouds überflüssig.



Alle Funktionalitäten während des ganzen Zyklus der Datensicherung stehen über eine individuell anpassbare, Cloud-basierte Web-Konsole zur Verfügung. Die Lösung unterstützt Near-Zero-RTOs und RPOs für High Availability und RTOs und RPOs von Minuten im Virtual Standby und Instant VM, von Stunden beim Bare Metal Restore sowie granulare Wiederherstellung und schnelle Auffindung von Daten für Compliance-Anforderungen.