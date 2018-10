Hart im Nehmen

Panasonic kündigt die neueste Version seines robusten Premium-Handheld-Geräts mit integriertem angewinkelten Barcode-Scanner für mobile Mitarbeiter an. Die neue Generation verspricht eine gesteigerte Robustheit, mehr Rechenleistung und Kommunikationsmöglichkeiten und ein verbessertes 4,7-Zoll-Display.

Panasonic hat sein gehärtetes Smartphone FZ-N1 überarbeitet.

Die zweite Generation des FZ-N1 von Panasonic [1] wird in zwei Varianten angeboten: als Modell mit WLAN und LTE für mobile Mitarbeiter, die unterwegs und an verschiedenen Standorten arbeiten, sowie als WLAN-only Modell für Tätigkeiten innerhalb von Lagern und für standortbezogene Arbeiter. Das 16,3 mm schlanke und 274 g schwere Gerät bietet eine professionelle Telefonfunktion: Drei Mikrofone seien mit fortschrittlicher Geräuschunterdrückungstechnik ausgestattet und zwei Frontlautsprecher sollen mit bis zu 100 dBA für Klangklarheit selbst in lauten Umgebungen sorgen.



Das kapazitive 4,7 Zoll große HD-Multi-Touch-Display ist laut Anbieter selbst bei direktem Sonnenlicht gut lesbar und kann sowohl bei Regen als auch mit Handschuhen bedient werden. Mit dem optionalen Active Pen eigne sich das Gerät auch für die Einsatzbereiche, in denen eine besonders präzise Erfassung und Erkennung von Unterschriften hohe Priorität habe. Der Standard Bluetooth 5.0 verspricht derweil einen schnelleren Datenaustausch auch über größere Entfernungen zu ermöglichen. Zudem unterstützt das FZ-N1 auch den Fast Roaming WLAN-Standard 802.11r. Mit dem neuen 802.11r bleiben Anwender immer mit dem WLAN verbunden, auch wenn sie sich schnell von einem WLAN-Segment zum anderen bewegen.



Das Handheld verfügt über eine 8 Megapixel-Rückkamera zu Dokumentationszwecken und eine 5 MP Frontkamera für die Verwendung als Webcam. Zudem ist es mit einem Micro USB-Anschluss, einem Micro SDXC-Kartenslot und einem Dual Nano-SIM-Kartenslot ausgestattet. Panasonic hat nicht zuletzt auch die Robustheit des Geräts erhöht. Das FZ-N1mk2 ist weiterhin "Full Ruggedized" und nach MIL-STD-810G Standard zertifiziert – und das jetzt auf eine Fallhöhe von bis zu 2,1 m (vormals 1,8 m). Der Hersteller hat zudem die Temperaturunempfindlichkeit verbessert und damit den Temperaturbereich für einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes auf -20° bis +50°C erweitert.