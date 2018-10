Fujitsu schließt Standort Augsburg

Um dem Wandel vom reinen Produktgeschäft hin zu Dienstleistungen Rechnung zu tragen, will Fujitsu seine Produktsparte neu organisieren. Infolgedessen plant das Unternehmen, die Aktivitäten in den Bereichen Produktentwicklung, Fertigung und Logistik in Deutschland zu beenden und den Standort Augsburg bis spätestens September 2020 vollständig zu schließen.

Die geplanten Maßnahmen zur Schließung des Augsburger Werks von Fujitsu [1] sollen vorbehaltlich des Ergebnisses der Beratungen und Verhandlungen mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen erfolgen. Das Unternehmen ist sich laut eigenen Angaben der Auswirkungen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewusst und sucht nach sozial verträglichen Lösungen für die rund 1.800 Mitarbeiter, die von diesem Wandel betroffen sein könnten. Mit einem stärkeren Fokus auf Technologien wie künstliche Intelligenz und Blockchain sowie branchenspezifische Lösungen will sich das Unternehmen an den sich verändernden Markt- und Kundenanforderungen orientieren. Dabei reicht das Portfolio von der Beratung und Konzeption bis hin zur Implementierung und zum Betrieb von ganzen IT-Ökosystemen.