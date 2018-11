Parallels RAS mit vereinfachter Sitzungsverwaltung

Was im Prinzip als eine Standardfunktion im E-Mail-Umgang erscheinen sollte, ist in der Praxis bei vielen Anwendern nicht so weit verbreitet. Gemeint ist die praktische Möglichkeit von Outlook, E-Mails einfach zeitversetzt zu senden. Dies ist für bestimmte Zwecke durchaus sinnvoll, zum Beispiel um eine bestimmte Nachricht nur an einem Werktag zu versenden. Ohne Exchange-Server müssen Sie allerdings dafür sorgen, dass der E-Mail-Client zu gewünschten Zeitpunkt aktiv ist und der Rechner sowie Outlook gestartet worden sind. [ mehr