Flotte Netzwerkwächter

SonicWall bringt neue Firewalls der Serie NSa für mittelständische Unternehmen auf den Markt. Dazu zählen die Modelle NSa 6650, 9250, 9450 und 9650. Sie bieten eine bis zu 1,5-fach höhere Leistung als die Vorgänger sowie im HA-Bundle Hochverfügbarkeit für einen zuverlässigen, kontinuierlichen Geschäftsbetrieb.

Die neue NSa-Serie für mittelständische Firmen ergänzt die SonicWall Next-Generation Firewalls.

Die Firewalls verfügen über 10-GBit-Ethernet und 2,5-GBit-Ethernet-Schnittstellen, um mehr Geräte direkt an die Sicherheitslösung anzubinden, ohne dass ein Switch erforderlich ist. Zudem ermöglichen sie mehr Verbindungen als ihre Vorgänger, einschließlich der nahezu fünffachen Anzahl an SPI-Verbindungen (SPI: Stateful Packet Inspection) und der 25-fachen Anzahl an SSL/TLS-DPI-Verbindungen (DPI: Deep-Packet-Inspection).



Darüber hinaus präsentiert SonicWall [1] die neue Serie NSsp 12000. Diese Reihe mit den Modellen NSsp 12400 und 12800 richtet sich an MSSPs, große Unternehmen mit verteilten Infrastrukturen und Data Center. Die Firewalls bieten mit mehreren 40-GBit-Ethernet-Schnittstellen den Durchsatz, den große Unternehmen für leistungsstarke Netzwerkumgebungen meist benötigen. Zudem unterstützen sie mehr miteinander verbundene Geräte und eine hohe Zahl an unverschlüsselten und verschlüsselten Websessions.



Beide Firewallserien NSa und NSsp nutzen Technologien wie Machine Learning, die Schutz vor hochentwickelten Cyberbedrohungen wie Ransomware, Zero-Day-Attacken und Netzwerkangriffen bieten – laut Hersteller ohne die Leistung zu beeinträchtigen.