Ein- und dreiphasige USV-Alternative

Eaton ergänzt seine USV-Reihe Eaton 93PS um eine einphasige Alternative: Die neue Serie Eaton 91PS deckt den Leistungsbereich von 8 bis 30 kW ab, während die dreiphasige Baureihe 93PS von 8 bis 40 kW erhältlich ist. Punkten sollen beide Baureihen mit besonders niedrigen Gesamtbetriebskosten.

Die USV-Serien 91PS und 93PS unterstützen die Intelligent-Power-Management- Software (IPM) von Eaton.

Beide Serien von Eaton [1] setzen auf führende Technologien und steigern damit ihre Wirkungsgrade laut Hersteller auf mehr als 96 Prozent im normalen Doppelwandlermodus. Im Vergleich zu einem 30 kW-Modell mit einem Wirkungsgrad von 94 Prozent soll dies Einsparungen von über 1000 Euro pro Jahr ermöglichen. Mit einem Leistungsfaktor von 1,0 sollen die beiden Serien 25 Prozent mehr Wirkleistung als vergleichbare USV-Systeme vorweisen können.



Für zusätzliches Einsparungspotenzial will der Hersteller durch die Nutzung eigener Technologien sorgen: Mit dem Energiesparsystem Eaton Energy Saver System (ESS) sollen 91PS und 93PS Wirkungsgrade von bis zu 99 Prozent erzielen. Laut Eaton kann der ESS-Modus selbst im Vergleich zu einer extrem hohen Doppelwandlereffizienz die Verluste bei einer typischen USV-Last um weitere 74 Prozent reduzieren. Gleichzeitig soll das Variable Modul Management System (VMMS) auch bei geringer USV-Last einen hohen Wirkungsgrad bewirken.



Mit mehreren Komponenten sollen die Serien 91PS und 93PS zudem die Hochverfügbarkeit in kritischen Infrastrukturen sichern. Die patentierte Technologie "HotSync" für die Lastverteilung zwischen USV-Anlagen eliminiert laut Hersteller den Single Point of Failure in einem parallel arbeitenden USV-System. Advanced Battery Management (ABM) steuert intelligent die Ladung der Batterie und soll ihre Lebensdauer verlängern. Hot-Swap- und Hot-Scale-fähige Leistungsmodule lassen sich austauschen oder hinzufügen, während andere Module die Last weiterhin schützen.



Integrierte vorkonzipierte, geprüfte und vorinstallierte Sicherheitskomponenten wie der Rückspeiseschutz und die ultraschnelle Sicherung im automatischen Bypass sollen in beiden USV-Serien die Installation und den Betrieb sichern.