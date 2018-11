Alarmanlage gegen Phishing-Angriffe

Proofpoint bringt seine neue Closed-Loop Email Analysis and Response (CLEAR)-Lösung auf den Markt. Einmal durch E-Mail-Empfänger gemeldet, analysiert CLEAR automatisch verdächtige Nachrichten mittels mehrerer Intelligence- und Reputationssysteme.

Durch die Bedrohungserkennung von Proofpoint verspricht CLEAR Unternehmen eine schnelle Bekämpfung von Phishing-Angriffen – kurz nach ihrer Meldung –, die über die Perimeterabwehr hinausgeht. Anstelle potenziell schädliche Nachrichten manuell an E-Mail-Adressen weiterzuleiten, die missbräuchliche Zusendungen sammeln, können Endbenutzer diese verdächtigen Nachrichten mit einem Klick einer PhishAlarm-Adresse melden. Damit würden unvollständige Informationen wie fehlende Header oder Anhänge vermieden.



Die Sicherheitsautomatisierungs- und Orchestrierungsfunktionen von CLEAR minimieren laut Hersteller auch die Häufigkeit von Warnmeldungen durch den Einsatz von automatischer Filterung von Whitelist-E-Mails und simulierten Phishing-E-Mails, sodass die Response Teams im Unternehmen ihre Arbeit besser priorisieren könnten. Einmal gemeldet, priorisiere und sende PhishAlarm-Analyzer Nachrichten an den "Proofpoint Threat Response Auto Pull" (TRAP), der automatisch Nachrichten mittels mehrerer Intelligence- und Reputationssysteme analysiere und diese Informationen mit Messaging- und Security-Respondern teile.



Mit diesen Informationen könnten Sicherheitsteams verifizierte Bedrohungen mit einem Klick aus dem Posteingang des Endbenutzers löschen oder unter Quarantäne stellen. Für die Unterstützung von IT-Security-Teams stehen in CLEAR relevante und zeitnahe Metriken zur Verfügung.