Flexibler administrieren

Aagon bringt eine neue Version seiner Client-Automation-Software für den Mittelstand auf den Markt: ACMP 5.4. Das neueste Release hält verschiedene Neuerungen bereit, die den Arbeitsalltag der IT-Mitarbeiter erleichtern sollen. Dazu gehören dynamischeDashboards, die sich individuell an die jeweiligen Points-of-Interest anpassen lassen. IT-Administratoren verschaffen sich so einen Überblick über Informationen, die für sie wichtig sind.

Auch den Umgang mit den ACMP-eigenen Client-Commands hat Aagon [1] in ACMP 5.4 überarbeitet. In weiten Teilen ist 64-Bit-Kompatibilität jetzt Standard und legt damit den Grundstein für eine unternehmensweite Windows-10-Migrationen. Auch das ACMP Helpdesk hat eine Neuerung erfahren: Eine Rechtschreibprüfung. Diese überprüft und korrigiert bei Bedarf die Einträge, die der Helpdesk-Mitarbeiter in das Ticket schreibt und greift dabei auch auf ein Wörterbuch zu, das sich mit unternehmensinternen Begriffen erweitern lässt.



Ebenfalls neu in der Version 5.4. sind die Job Collections, die die Abfolge der auszurollenden Softwarepakete enthalten und jetzt in der gesamten ACMP-Suite – also auch in der Abfrageverwaltung und im Helpdesk – zur Verfügung stehen. Eine weitere Neuerung betrifft nicht zuletzt die Aagon/Avira-Verwaltungsplattform, die nun neun Fremdsprachen unterstützt.