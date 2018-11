Angreifern einen Schritt voraus

Angreifer suchen permanent nach Schwachstellen, um in Unternehmensnetze zu kommen. Das deutsche Start-up Vulidity möchte IT-Verantwortliche in die gleiche Ausgangslage versetzen, um so Sicherheitslücken zu schließen, bevor Hacker diese ausnutzen. Hierfür untersucht Vulidity das interne Netzwerk, hilft bei der Mitarbeiterschulung und sucht nach für Angreifer verwertbaren Informationen im Internet.

Hierfür bietet das Unternehmen eine Appliance an, die Admins an das eigene Netzwerk anschließen können.Vulidity [1] umfasst dabei drei Kernmodule Open Source Intelligence (OSINT), Social Engineering und Netzanalyse. Der Ansatz des Moduls OSINT ist nicht die Prüfung nach Schwachstellen oder bekannten Lücken, sondern die vollautomatisierte Suche nach bereits stattgefundenen Vorfällen oder sensiblen beziehungsweise öffentlich zugänglichen Informationen. Damit ist prüfbar, was tatsächlich über ein Unternehmen im Internet verfügbar ist und welche Methoden von Angreifern tatsächlich Erfolg hätten.



Diesen Ansatz geht Vulidity bei allen drei Modulen. Es geht nicht um die Angriffe, die passieren könnten, sondern es wird mit aktuellen Techniken und komplett automatisierten Szenarien ein Härtetest von den Mitarbeitern und der eingesetzten IT-Sicherheitsinfrastruktur gemacht. So bekommt jedes Unternehmen, unabhängig von den Kenntnissen der Administratoren im Bereich der IT-Sicherheit, den tatsächlichen Stand und kann diesen kontinuierlich und selbstständig prüfen, sowie nachhaltig verbessern. Mit Vulidity kann sich jedes Unternehmen selbst prüfen, bevor es einem Angriff ausgesetzt ist.



Die Entwickler von Vulidity kommen aus den verschiedensten Bereichen, was die einzelnen Module laut Anbieter so praxisnah und effektiv macht. So handelt es sich bei den Vulidity-Entwicklern um ehemalige Google Mitarbeiter, aktive Datenschutzbeauftragte, IT-Forensikern und Experten aus dem IT-Sicherheitsbereich, die für Militär und Mittelstand aktiv waren.



Im Juni 2018 wurde die Vulidity GmbH gegründet, die ihr selbstentwickeltes Produkt auf dem Markt anbieten. Obwohl das Unternehmen noch jung ist, hat es bereits am High Potential Award des Voice Entscheiderforums in Berlin, sowie den Innovationstagen des Forschungsinstituts Cyber Defense (CODE) der Universität München teilgenommen.