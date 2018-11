IGEL legt eigenes Betriebssystem neu auf

Thin-Client-Anbieter IGEL gibt die Verfügbarkeit der neuesten Version von 'IGEL OS' bekannt. Mit der neuen Version 10.05.100 baut der Hersteller seine Unterstützung für Hardware- und Softwarelösungen von Drittanbietern aus und ergänzt sein Betriebssystem außerdem um neue Analysefunktionen und grafikintensive Multimedia-Fähigkeiten.

Mit "IGEL OS 10.05.100" [1] bietet IGEL nun auch Unterstützung für ausgewählte Intel NUC Mini-PCs; LG All-in-One-Computer; Toshiba Tecra C50 Satellite Pro R50 Computer; sowie HP t360 und Dell Wyse 3040 Thin Clients. Außerdem baut IGEL seine Unterstützung für Unified-Communications-Anwendungen weiter aus: Die neue Version optimiert Skype for Business und bietet zusätzliche Unterstützung für Audio-Peripheriegeräte für UC-Umgebungen, darunter ausgewählte Headsets von Plantronics. Derzeit ist IGEL mit Sennheiser-Headsets kompatibel; in Kürze kommt Unterstützung für ausgewählte Jabra-Headsets hinzu, um den Kunden noch mehr Wahlmöglichkeiten zu eröffnen.



Die neue Version umfasst auch das IGEL Thin Client Assessment Tool, das wiederum auf der Lakeside-Software SysTrack Workspace Analytics basiert. Entwickelt, um die Übersicht über IGEL-OS-basierte Endgeräte zu erhöhen, stellt SysTrack IT-Teams über einen virtuellen Kanal Workspace-Analysen zur Verfügung, um Endpoint-Metriken wie etwa CPU-Leistung, Systemspeicher, Festplattennutzung, Peripheriegeräte, Netzwerkverbindung und Latenz zu erhalten. SysTrack verknüpft die gesammelten Daten dann direkt mit den aktiven Citrix-VDI-Sitzungen des Endgeräts und stellt IT-Organisationen telemetrische Daten zur Verfügung.



Darüber hinaus kündigt IGEL die Integration der Enterprise Print Management-Software von PrinterLogic mit IGEL OS an. Die zentral verwaltete Direct-IP-Druck-Lösung von PrinterLogic lässt sich nun auf jedem IGEL-OS-basierten Endpunkt konfigurieren. So lassen sich Druckaufträge direkt vom Endgerät an den Drucker senden. Mit der Einführung der neuen OS-Version aktualisiert IGEL nicht zuletzt auch die Softwareunterstützung. Diese umfasst jetzt Citrix Receiver 13.9.1 und 13.10.0 mit HDX Realtime Media Engine 2.6.0; VMware Horizon 4.8.0; und Cisco JVDI, 32-Bit-Client, in Citrix Receiver.