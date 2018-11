ownCloud integriert SUSE Ceph/S3 Storage

ownCloud kündigt 'SUSE Enterprise Storage Ceph/S3 API' als zertifiziertes Storage-Backend für die ownCloud Enterprise Edition an. Demnach wurden sämtliche Funktions- und Leistungstests erfolgreich bestanden und die Storage-Lösung in der Folge in die QA-Testprozesse von ownCloud aufgenommen. Das bedeutet, dass SUSE Enterprise Storage fortlaufend getestet und regelmäßig auch mit künftigen ownCloud-Releases zertifiziert werden soll.

Die Integration von "SUSE Ceph/S3 Storage" [1] soll die Abhängigkeit von proprietärer Hardware verringern, indem sie die Speicherinfrastruktur eines Unternehmens durch eine offene, einheitliche und intelligentere softwaredefinierte Storage-Lösung ersetzt. Das Ceph/S3 Object Gateway ist im Kern ein auf librgw aufgebautes Object-Storage-Interface, das Anwendungen ein RESTful Gateway zu Ceph-Storage-Clustern bietet. Die Daten werden auf intelligenten Object Storage Devices gespeichert, die Datenmanagementaufgaben wie Datenverteilung, Datenreplikation, Fehlererkennung und Wiederherstellung automatisieren. Ceph ist laut Anbieter sowohl selbstheilend als auch selbstverwaltend, was zu einer Reduzierung der Verwaltungs- und Budgetkosten führen soll.



Mit 200.000 Installationen und über 25 Mio. Nutzern ist ownCloud [2] laut eigenen Angaben das größte Open-Source-Filesharing-Projekt weltweit. Die offene Plattform will die Vorteile einer nutzerfreundlichen Public Cloud mit maximaler Datensicherheit verbinden. Sie ermöglicht den Zugriff auf Dateien unabhängig von deren Speicherort oder dem verwendeten Gerät und Zusammenarbeit mittels kollaborativer Funktionen.