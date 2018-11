Groupware von Intra2Net breiter aufgestellt

Von Intra2net gibt es mit 'Intra2net Business Server 6.5' eine neue Version der Exchange-Alternative. Die Software unterstützt jetzt Microsoft Outlook 2019 und sämtliche 64-Bit Versionen von Microsoft Office. Weiterhin sollen sich mobile Endgeräte nun noch leichter mit Let's Encrypt anbinden lassen.

Neu im "Intra2net Business Server 6.5" ist die Unterstützung von Let's-Encrypt-Zertifikaten.

Vereinfacht haben will der Hersteller in "Intra2net Business Server 6.5" [1] auch die Ersteinrichtung von Outlook-Profilen. Mit dem neuen Installations-Assistenten lassen sich Groupware-Konten vom Typ "Intra2net Business Server" für die Zusammenarbeit in wenigen Schritten erstellen und hinzufügen. Die Synchronisation von Daten wurde gemäß Intra2net weiter beschleunigt und das Abholen von neuen E-Mails priorisiert.



In punkto Sicherheit unterstützt der Business Server jetzt kostenlose SSL-Zertifikate von Let's Encrypt. Dies soll die Anbindung von Endgeräten durch die Verwendung von offiziellen Zertifikaten für die Datensynchronisation erleichtern. Die SSL-Zertifikate lassen sich mit Let's Encrypt erstellen und werden alle 60 Tage automatisch erneuert. Die Einrichtung des verschlüsselten Zugriffs wird laut Hersteller durch eine neue Diagnoseseite vereinfacht, die alle Konfigurationsparameter überprüft.