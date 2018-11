Pure Storage verbessert Verzahnung mit der Cloud

Pure Storage bringt mit den 'Pure Storage Cloud Data Services' eine Reihe neuer Cloudangebote auf den Markt, die auf Amazon Web Services betrieben werden. Bei 'Cloud Block Store for AWS' handelt es sich um einen nativ in AWS laufenden Enterprise-Blockspeicher. 'CloudSnap for AWS' ist ein cloudbasierter Datenschutz, während sich 'StorReduce' um das Deduplizieren kümmern soll.

Ziel der neuen Angebote unter dem Namen "Cloud Data Services" gebündelten Angebote ist es laut Pure Storage [1], dass sich Anwendungen einfacher in die Cloud migrieren und hybride Anwendungen sowohl an lokalen Standorten als auch in der Cloud erstellen und betreiben lassen. Cloud Block Store for AWS ermöglicht es, objektbasierten S3-Speicher als blockbasierten Flash-Speicher darzustellen. Dabei stehen die gleichen Software-Features wie auf den All-Flash-Arrays des Herstellers zur Verfügung. Kleinere Mittelständler können den Cloud-Dienst über den AWS Marketplace buchen, für größere Unternehmen halten zudem die Vertriebspartner von Pure Storage entsprechende Angebote bereit.



Die Funktion CloudSnap erlaubt es, FlashArray-Snapshots an Amazons S3-Speicher zu senden, was eine kostengünstige Sicherung in der Cloud sowie eine flexible Wiederherstellung sowohl vor Ort als auch in der Cloud ermöglichen soll. Bei StorReduce handelt es sich um eine eigentlich Cloud-native Deduplizierungstechnologie für ein schnelles, einfaches und kostengünstiges Cloud-Backup zu AWS-S3-Storage, in Verbindung mit On-Premises-Flash-Speicher für eine schnelle Wiederherstellung. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die vorgestellten Dienste auch bei anderen Public-Cloud-Anbietern wie Microsoft oder Google buchbar sein.