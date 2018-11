Laufende Replizierung mit Altaro

Altaro Software aktualisiert mit 'Altaro VM Backup 8' sein Sicherungswerkzeugs für virtuelle Maschinen. Zentrale Neuerung ist eine Replikationsfunktion. Diese ermöglicht, VMs an einen externen Standort zu replizieren. Änderungen werden im 5-Minuten-Takt fortlaufend synchronisiert.

Die Unlimited-Plus-Edition von "Altaro VM Backup 8" steht als voll funktionsfähige Testversion für 30 Tage zur Verfügung.

Da Änderungen an virtuellen Maschinen per Near Continious Data Protection (Near-CDP) fast-kontinuierlich in kurzen Abständen gesichert und alle fünf Minuten repliziert werden, lässt sich mit "Altaro VM Backup 8" [1] im Wiederherstellungsfall auf die zuletzt aktualisierte Kopie zurückgreifen. Ziel ist laut Hersteller die Verkürzung des Recovery Point Objective (RPO), der Zeitspanne, die basierend auf dem maximal hinnehmbaren Datenverlust zwischen dem letzten Backup und einem Ausfall höchstens vergehen darf.



Ebenso will Altaro mit nun eingeführten Replikationsfunktion die Wiederherstellungszeit (Recovery Time Objective) verkürzen, da sich virtuelle Maschinen sobald erforderlich in nur wenigen Minuten auf einem Virtualisierungshost am Remote-Standort bereitstellen lassen. Mit der der Replikation vorgelagerten Deduplizierung und Komprimierung der Daten will der Hersteller dafür sorgen, dass die Übertragung über das WAN nur wenig Bandbreite beansprucht.