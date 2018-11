E-Mail-Anhänge unter der Lupe

Check Point gibt die Kooperation mit der Deutschen Telekom beim E-Mail-Protect-Pro-Service von 'Magenta Security' bekannt. Check Point liefere hier einen Bestandteil in der Sandbox-Lösung 'APT Protect Pro' und ermögliche dem Endkunden Schutz auch vor Zero-Day- Schwachstellen, Ransomware und gezielten Attacken.

Den Kunden der Deutschen Telekom [1] wird APT Protect Pro (Cloud) mit dem Zusatz "Powered by Check Point" angeboten. Sie profitieren laut Check Point [2] von der doppelten Emulation in der Sandbox-Umgebung. E-Mails und ihre Anhänge werden sowohl auf Betriebssystem- als auch auf CPU-Ebene auf Schadcode geprüft. Dadurch erreiche Check Point die höchsten Erkennungsraten der Branche.



Die Lösung ist ab sofort verfügbar und wird komplett in Deutschland als Service aus der Cloud betrieben. Sie soll Organisationen vor allen E-Mail-basierten Angriffen wie Spam, Denial of Service, Spear Phishing, Spoofing und Malware-Angriffe schützen. Durch den Vertrieb als Dienstleistung entstehen keine festen Kosten für Einkauf, Installation oder Administration. Zudem können Kunden die Anzahl der Nutzer flexibel skalieren. Zu den eingesetzten Sicherheitsmechanismen gehören außer der Sandbox von Check Point auch Echtzeitschutz vor Viren, Spam und Phishing-Attacken.



Die Kunden können E-Mail Protect Pro mittels eines Self-Service-Portals verwalten. Das Angebot kommt in drei unterschiedlichen Paketen (Small, Medium sowie Large). Der Listenpreis pro Lizenz beträgt jeweils 1,35 beziehungsweise 1,75 oder 2,80 Euro im Monat.