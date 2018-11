windream-Schnittstelle in Elastic Cloud

windream hat ein neues Software-Modul entwickelt, das das gleichnamige Enterprise-Content-Managementsystem direkt mit der Cloud-Speicherlösung 'Elastic Cloud Storage' von Dell EMC verbindet. Das Ansteuerungsmodul für die Cloudumgebung ermöglicht es, in windream gespeicherte Dokumente zusätzlich oder alternativ via Schnittstelle in einem Elastic-Cloud-Speichersystem zu archivieren oder die Dokumente an die Cloudsoftware zur weiteren Verarbeitung zu übergeben.

Die Elastic-Cloud-Storage-(ECS)-Lösung von Dell EMC kann je nach den Anforderungen eines Unternehmens auf unterschiedliche Weise in eine bestehende IT-Infrastruktur integriert werden, entweder als Appliance, als reine Software oder als Cloud-Storage, der vom Hersteller Dell EMC gemanagt wird. Mit der Anbindung an windream [1] lässt sich diese Art der Dokumentenspeicherung jetzt auch mit den Funktionen des windream-ECM-Systems verbinden und zu einem integrierten System ausbauen.



Mit windream und ECS würden Daten jeglicher Art und Herkunft sicher und gesetzeskonform archiviert. Aus dem Zusammenspiel beider Systeme ergebe sich für Unternehmen eine leistungsfähige, kombinierte ECM- und Speicherlösung, die alle gesetzlichen Anforderungen an die Revisionssicherheit archivierter Daten erfülle. Dell EMC selbst bezeichnet seine Speicherlösung als "softwarebasierten Objektspeicher der nächsten Generation".



windream dient der Erfassung, Verwaltung und Archivierung elektronischer Dokumente sowohl im Office-Bereich als auch im SAP-Umfeld. windream wird in der Standard Edition von kleineren und mittelständischen Unternehmen und in der Business Edition von Großunternehmen eingesetzt. Verschiedene Integrationen in Produkte von Drittanbietern ergänzen das Portfolio. Zu den verfügbaren Produkten zählen Anbindungen an ERP-, Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssysteme ebenso wie Integrationen in Knowledge-Management-, Groupware- und Imaging/Data-Capturing-Lösungen sowie in verschiedene branchenspezifische Anwendungen.