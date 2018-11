CEBIT: Nach 33 Jahren ist Schluss

Die CEBIT im Juni 2018 war die letzte ihrer Art – schon 2019 wird die IT-Messe nicht mehr stattfinden. Dies teilte die Deutsche Messe mit. Grund sei mangelnde Wirtschaftlichkeit. Der Negativtrend bei den Flächenbuchungen über alle Themensegmente hinweg ließ sich laut Veranstaluer nicht aufhalten.

Mit wehenden Fahnen: Das Jahr 2018 wird als das letzte in die Geschichte der CEBIT eingehen.

"Angesichts rückläufiger Flächenbuchungen für die CEBIT 2019 bereinigt die Deutsche Messe ihr Veranstaltungsportfolio." So nüchtern hört sich das Ende einer der weltweit größten IT-Messen an, die 2001 noch über 800.000 Besucher anziehen konnte. Die 120.000 Teilnehmer in diesem Jahr waren für den Veranstalter nun offenbar doch zu wenig, Nach 33 Jahren wird die CEBIT [1] im Jahr 2019 nicht mehr stattfinden.





Die industrienahen Digitalthemen sollen in der HANNOVER MESSE weitergeführt werden, für übrige Themenfelder will man "inhaltlich spitze" Fachveranstaltungen entwickeln, die sich gezielt an Entscheider ausgewählter Branchen richten. Auch das neue Konzept der CEBIT 2018, das auf den Dreiklang aus Messe, Konferenz und Festival setzte, konnte den Abwärtstrends der Besucherzahlen nicht stoppen.