Neue A4-Multifunktionsdrucker von Sharp

Sharp erweitert sein Portfolio an Multifunktionssystemen um eine neue Serie von A4-Schwarzweiß-Geräten. Die neuen Modelle 'MX-B355W' und 'MX-B455W' sowie 'MX-B450W/MX-B350W' und 'MX-B450P/MX-B350P' sollen unter anderem mit leistungsstarken Workflow-Funktionen punkten.

Der Multifunktionsdrucker "Sharp MX-B455W" schafft bis zu 45 Schwarzweißseiten pro Minute.

Die neuen Modelle [1] erlauben dank WLAN-Konnektivität das bequeme Drucken von mobilen Geräten, Tablets und Laptops aus. Über die App 'Sharpdesk Mobile' können Anwender zudem gescannte Dokumente an ihre mobilen Geräte senden und sie von dort drucken. Die Neuvorstellungen bieten weiterhin eine integrierte Funktion zum Abrufdruck, die Druckaufträge speichert und erst bei der Authentifizierung am Gerät ausgibt. Dokumente werden also nur dann gedruckt, wenn sich der Benutzer tatsächlich am Gerät befindet. So will der Hersteller verhindern, dass sensible Dokumente unbeaufsichtigt im Druckerfach liegen bleiben.



Die Multifunktionsgeräte der neuen Serie verfügen über Druckgeschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute sowie Scangeschwindigkeiten von bis zu 110 Seiten pro Minute. Die 7-Zoll-LCD-Touchscreen-Oberfläche ist individualisierbar und laut Hersteller auf besonders hohe Nutzerfreundlichkeit ausgelegt. Zu den Funktionen, über die gemäß Sharp üblicherweise nur größere A3-Geräte verfügen, zählen unter anderem auch Office Direct Print und OCR-Konnektivität, die das Digitalisieren, Speichern und Austauschen von Informationen deutlich erleichtern sollen.