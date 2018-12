Runderneuerung für Cloudplattform

Acronis hat ein umfassendes Update der 'Acronis Data Cloud' veröffentlicht. Das Update 7.8 führt vollständigen Cloud-to-Cloud-Schutz für Microsoft Office 365, Disaster-Recovery-Orchestrierung, erweiterten Ransom-ware-Schutz, Blockchain-basierte digitale Datenbeglaubigung sowie Funktionen zum digitalen Signieren für Service Provider ein.

Die Backups zum Schutz für Microsoft Office 365 erfolgen bei "Acronis Data Cloud 7.8" [1] direkt zwischen Microsoft und einem der Clouddatenzentren von Acronis. Service Provider haben die Wahl, in welchem Land und an welchem Standort die Daten gespeichert werden. Die neue Version soll außerdem komplexe Disaster-Recovery-Pläne mithilfe von Runbooks vereinfachen und automatisieren. Die neue Runbooks-Funktion beschleunigt laut Acronis das Failover mehrerer Maschinen zu einer Cloud-Recovery-Site. Die Funktion soll sicherstellen, dass Systeme in der richtigen Reihenfolge wiederhergestellt werden, um Abhängigkeiten zwischen Anwendungen auf verschiedenen Maschinen zu berücksichtigen.



Die verbesserte Ransomware-Erkennung basiert auf Machine Learning-Technologie, um bekannte und unbekannte Bedrohungen besser zu erkennen sowie False Positives zu reduzieren. Die neue Version schützt zudem Netzwerkfreigaben und Wechsellaufwerke. Neues gibt es auch bei der physischen Datenzustellung: Benutzer können das Initial Seeding gemäß Acronis nun schneller durchführen, wenn sie das Erstbackup auf einer lokalen Festplatte beim Kunden vor Ort speichern und physisch an ein Acronis-Datenzentrum senden.