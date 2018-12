Seagate testet 16-TByte-Festplatte

Seagate hat dank seiner HAMR-Technologie die nach eigener Aussage weltweit erste, formatierte und voll funktionsfähige 16 TByte-Enterprise-Festplatte mit einem Standard-Formfaktor von 3,5 Zoll gebaut und erfolgreich getestet. Das Unternehmen sieht sich damit auf dem besten Weg, 2020 die 20 TByte-Grenze zu knacken.

16 TByte fasst das neue Exos-Testmodell von Seagate.

Das Verfahren HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) von Seagate [1] nutzt auf jeder Festplatte eine neuartige Medienmagnettechnologie, die es ermöglicht, Datenbits kleiner und dichter zu packen und gleichzeitig magnetisch stabil zu halten. Tests mit der Vorabversion der HAMR-basierten Exos Festplatte bestätigen laut Seagate, dass die 16 TByte-Laufwerke in Standardumgebungen für Unternehmensanwendungen funktionieren und sich per Plug-and-Play in bestehende Rechenzentren und Systeme integrieren lassen.