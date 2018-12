E-Mail aus Berlin

Die Berliner Heinlein Support GmbH hat ihr E-Mail- und Kommunikationswerkzeug 'mailbox.org' einem umfassenden Relaunch unterzogen. Neben neuer Website und neuem Logo stehen dabei vor allem die sichere Kommunikation für jedermann und Angebote für Unternehmen im Mittelpunkt der Aktivitäten.

Die neue geteilte Kalenderansicht von mailbox.org erlaubt beispielsweise die Planung gemeinsamer Termine.

Zentral ist dabei der Wechsel von "mailbox.org Office" [1] auf die neue Version OX 7.10. Diese basiert auf dem offenen Open-Xchange mit der gleichen Versionsnummer. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt dabei der vollständig überarbeitete Kalender, der nun den Einsatz mehrerer Kalender, eine Geburtstagsansicht und das Abonnement externer Datenquellen erlaubt.



Die Fenster des Browser-basierten Office lassen sich nun ähnlich wie am normalen Computer organisieren. Die sogenannten "Flying Windows" lassen sich innerhalb des Office aufmachen, vergrößern und in der Task-Bar zusammengeklappt parken. Dabei lassen sich mehrere Fenster aufmachen – zum Beispiel, um an mehreren E-Mails parallel zu arbeiten. Vollständig überarbeitet zeigt sich auch der Webchat (XMPP). Hier sorgen nun SSL/TLS und die Chat-Verschlüsselung OMEMO für ein hohes Maß an Vertraulichkeit.



Der E-Mail-Dienst verschlüsselt nunmehr auch den Sent-Folder. Bislang war aus technischen Gründen die nachträgliche PGP-Verschlüsselung, wie sie bei mailbox.org für eingehende E-Mails erfolgt, nicht für die Nachrichten verfügbar, die Nutzer selbst versenden und per IMAP in ihren Sent-Folder hochladen. Gegen unerwünschte Nachrichten hilft zudem nunmehr ein trainierbarer Spam-Filter. Und eine Kooperation mit "haveibeenpawnd.com" soll E-Mail-Nutzer zukünftig über ein unerwünschtes Auftauchen ihrer E-Mailadresse informieren lassen. Dabei erhält der Nutzer diese Hinweise direkt von mailbox.org.



Mit den schon bestehenden Diensten zur Zusammenarbeit und zum Datenaustausch will mailbox.org nunmehr verstärkt Firmenkunden gewinnen. Mit zwei Rechenzentren in Deutschland, den hohen Sicherheitsstandards für alle Kommunikationskomponenten und konsequenter Umsetzung der Anforderungen der EU-DSVGO – etwa durch eine automatisch durch den Kunden abrufbare Erklärung zur Auftragsdatenverarbeitung – wirbt mailbox.org um sicherheitsbewusste Unternehmenskunden. Je nach gewähltem Paket müssen IT-Verantwortliche dabei mit etwa einem Euro pro Monat und Postfach kalkulieren.