Bessere Verwaltung von Endgeräten

FileWave, Anbieter von Endpoint-Management-Software für Apps, Mac, Windows und mobile Endgeräte, stellt FileWave v13 vor. Mit dem Release könnten auch Geräte verwaltet werden, auf denen die neusten Apple Betriebssysteme iOS 12, tvOS12 and macOS Mojave laufen.

Mit FileWave v13 könnten Administratoren die aktuellen Verbesserungen von Apple im DEP (Device Enrollment Program) und bei den Konfigurationsprofilen nutzen. DEP enthält neue Optionen für die Bereitstellung und Erstkonfiguration von Geräten mit iOS und macOS. Die Aktualisierungen hinsichtlich Konfigurationsprofilen umfassen laut Anbieter zahlreiche neue Optionen für die laufende Anwendung von Privilegien und Einschränkungen, die über die marktführende, intuitive Benutzeroberfläche von FileWave bereitgestellt werden, und automatisierte Prozesse.



Eine neue, erweiterte Benutzeroberfläche ermögliche es Anwendern zudem, sich von jedem Gerät aus anzumelden und unkompliziert Zugriff auf die zuverlässigen Inventardaten von FileWave zu erhalten. Eine zertifizierte App in ServiceNow erlaube ferner, FileWave Inventardaten direkt in Helpdesk-Tickets zu integrieren und diese anzuzeigen, um Vorgänge schneller zu lösen. FileWave sei nicht zuletzt ab sofort auch in die ITSM-(IT-Service-Management)-Lösung von InvGate für mittelständische Unternehmen integriert.