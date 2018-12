BSI zertifiziert Smart Meter Gateway

Das BSI hat das erste Zertifikat auf Basis des Schutzprofils für das Smart Meter Gateway erteilt, das von der Power Plus Communications AG gemeinsam mit der OpenLimit SignCubes entwickelt wurde. Im Zertifizierungsverfahren wurden neben dem Nachweis der Einhaltung der Sicherheitsvorgaben im Smart Meter Gateway auch die Herstellungs- und Entwicklungsprozesse des Herstellers sowie die Auslieferungswege der Geräte betrachtet.

Haben bald ausgedient: traditionelle Stromzähler

Der Präsident des BSI [1] Arne Schönbohm erklärt: "Smart Meter Gateways sind ein gutes Beispiel dafür, welchen Einfluss digitale und vernetzte Technologien auf den Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher haben werden. Mit dem ersten zertifizierten Smart Meter Gateway zeigen BMWi und BSI, dass Digitalisierung auch bei hohen Vorgaben an Datenschutz und IT-Sicherheit gelingt.



Nur durch entsprechende Sicherheitsstandards können wir gewährleisten, dass die Anwender von den Vorzügen dieser innovativen Technologien profitieren können. Eine Vielzahl an Innovationen ist bereits in diversen Smart Meter Gateway Projekten im Einsatz und im Laufe 2019 werden immer mehr Dienste auf den sicheren Kommunikationskanal des Gateways aufsetzen."



Das Smart Meter Gateway ist die Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung der Energiewende und verspricht Datenschutz und Datensicherheit. Es soll Akteuren – vom Netzbetreiber über den Stromlieferanten bis zum Verbraucher – mit Informationen zu Erzeugung und Verbrauch versorgen, die sie benötigen. Mit dieser Hilfe können in Zukunft die Stromnetze, abhängig von Wind und Sonne, vergleichbar intelligent gesteuert werden, wie Licht und Heizung in Gebäuden, das so genannte "Smart Home".



Rollout kann beginnen



Auf Wunsch der Kunden ist bereits jetzt der Einbau der ersten zertifizierten Geräte möglich. Der sogenannte "verpflichtende Rollout" beginnt, wenn mindestens drei voneinander unabhängige Unternehmen intelligente Messsysteme am Markt anbieten, die erfolgreich das Zertifizierungsverfahren durchlaufen haben und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Beurteilt wird dies in einer Marktanalyse, die das BSI ab 2019 jährlich am 31. Januar auf seiner Webseite veröffentlichen und anlassbezogen unterjährig aktualisieren wird.



Aktuell befinden sich acht weitere Smart-Meter-Gateway-Hersteller im Zertifizierungsverfahren des BSI. Drei dazugehörige Sicherheitsmodule der Unternehmen NXP/T-Systems, STMicroelectronics und Gemalto wurden bereits erfolgreich zertifiziert. Zusätzlich wurden auch die Umsetzung der Vorgaben für den sicheren Betrieb (Smart-Meter-Gateway-Administration) bei 31 Unternehmen zertifiziert sowie zehn Zertifizierungsdienstleister in der Smart-Metering-PKI erfolgreich registriert.