Desktop-Flaggschiff von Microsoft

Mit 'Surface Studio 2' macht Microsoft seinen bislang leistungsfähigsten Rechner für den Schreibtisch ab dem 7. Februar auf dem deutschen Markt verfügbar. Punkten soll das Gerät unter anderem mit der neuen NVIDIA-GeForce-GTX-Grafikkarten mit bis zu 8 GByte RAM und dem hellen 28-Zoll-Display.

Das 28-Zoll-Display des "Surface Studio 2" ist laut Microsoft um 38 Prozent heller und 22 Prozent kontrastreicher als beim Vorgängermodell.

Im Fokus des "Surface Studio 2" [1] steht laut Microsoft der flexibel verstellbare 28-Zoll-PixelSense-Bildschirm mit hochauflösender Bildqualität sowie Touch-Funktion, der sich dank eines speziellen Zero Gravity-Scharniers vom gewohnten Desktop- in den Studio-Modus bringen lässt. Dabei liegt der Bildschirm in einem 20-Grad-Winkel auf, wie bei einem Zeichenbrett. In Kombination mit dem beigefügten Surface Pen oder auch dem optional erhältlichen Surface Dial. Zudem kommt das Gerät mit einem USB-C-Anschluss.



Surface Studio 2 kommt in drei Ausführungen auf den Markt, die sich hinsichtlich ihrer Ausstattung in den Bereichen Speicherplatz, Arbeitsspeicher und Grafikleistung unterscheiden. Alle Modelle werden mit Windows 10 Pro, einem Surface Keyboard, einer Surface Mouse sowie dem Surface Pen geliefert. Preislich beginnt der Desktop-Rechner bei rund 4150 Euro und endet bei etwa 5500 Euro. Letztgenannte Version kommt mit 32 GByte RAM, einer 2-TByte-SSD, einer Intel-Core-7-CPU i7-7820HQ, einer GeForce-GTX-1070-Grafikkarte mit 8 GByte und Windows 10 Pro.