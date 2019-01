Transaktional und analytisch unter einem Hut

Die MariaDB Corporation gibt die allgemeine Verfügbarkeit der 'MariaDB Platform X3' bekannt. Dabei handelt es sich laut Anbieter um die erste Open-Source-Datenbank, die transaktionale und analytische Datenverarbeitung vereint. Zudem stellt MariaDB einen neuen Managed Service für öffentliche und hybride Clouds bereit.

Der herkömmliche Ansatz im Datenmanagement unterteilt die Infrastruktur in transaktionale (OLTP) und analytische Systeme (OLAP). Dieser Ansatz sorgt laut MariaDB für Komplexität, denn er erfordert zwei administrative Umgebungen. Zudem sei es so kaum möglich, die Transaktionsdaten in großem Stil zur Informationsgewinnung zu nutzen. Auch könnten die Anwender nicht auf historische Daten zugreifen. "MariaDB Platform X3" [1] bringt deshalb MariaDB TX und MariaDB AX zu einer einheitlichen Plattform zusammen, die sowohl Transaktionen als auch Analysen beherrscht. Durch diese einheitliche Lösung will MariaDB die Komplexität senken und gleichzeitig die operative und analytische Effizienz steigern, indem die Anwender historische Daten ungehindert nutzen und auswerten können.



Damit die Kunden ihre Cloud-Strategie weiterentwickeln können, bietet MariaDB jetzt außerdem einen Managed Service [2] für öffentliche und hybride Cloud-Implementierungen an. Der Managed Service reicht laut Anbieter durch proaktives Monitoring, Migration, Änderungen der Schemata, Abfragen- und Leistungsoptimierung sowie Sicherheits-Updates weit über die üblichen Standardimplementierungen von Datenbanken hinaus. Im Gegensatz zu reinen Cloudanbietern, die den technischen Support auf den Betrieb der Datenbanken beschränken, soll der MariaDB Managed Service zusätzliche Vorteile wie die genaue Diagnose bei Problemen, Root-Cause-Analyse sowie enge Zusammenarbeit mit dem Kunden zur Vermeidung wiederkehrender Probleme bieten.