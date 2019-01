Endpoint-Schutz mit Drittanbieter-Integration

BeyondTrust hat mit 'Defendpoint 5.3' die neueste Version des Enterprise-Sicherheitswerkzeugs veröffentlicht. Die Software verfügt nun über die Engine 'Power Rules' mit automatisch integrierten Drittanbieter-Informationsquellen – für mehr Automatisierung wurde als erstes Anwendungsbeispiel die IT-Service-Management-Lösung ServiceNow integriert.

"Defendpoint 5.3" [1] verbindet laut Hersteller Privileged Management und Application Control, um Tausende Endpunkte im Unternehmen zu schützten, indem Nutzer auch ohne Admin-Rechte gewisse administrative Tätigkeiten durchführen können. Bei Power Rules handelt es sich um eine Business-Rule-Engine, die Kunden eine einfachere Konfiguration ihrer jeweiligen Geschäftsprozesse und die Integration von Defendpoint in andere Systeme ermöglichen soll.



Auf Basis der PowerShell können Organisationen jetzt benutzerfreundlich ein Skript erstellen und in die IT-Policy einbetten. So kann Power Rules beispielsweise einen Servicedesk-Workflow auslösen, um automatisch ein IT-Ticket zu erstellen, eine externe Informationsquelle zur Überprüfung des Hashwertes heranzuziehen und mit einem Vulnerability Management System nach Schwachstellen und Risiken (CVEs) von Applikationen zu suchen.



Mit der neuesten Defendpoint-Version verfügen Administratoren über die Möglichkeiten automatischer Incident-Auslösung in ServiceNow: Führen Nutzer eine Applikation aus, bei der das ServiceNow-Regelskript greift, haben sie die Möglichkeit, entweder ein Incident in ServiceNow zu erstellen oder die Anfrage abzubrechen. Das ServiceNow-Ticket beinhaltet eine Beschreibung der Anfrage inklusive Programmname, Hersteller, Programmpfad, Challenge-Code und Anmerkungen des Endnutzers.



Zudem können Administratoren die zu dem ServiceNow-Incident passenden Maßnahmen ergreifen und Endnutzern einen Antwortcode schicken. Diesen Antwortcode geben Endanwender dann ein, um die Applikation freizuschalten. Der ServiceNow-Workflow wird für jede Applikation ausgelöst, bei der die Regel greift. Defendpoint 5.3 mit der Power-Rules-Engine ist ab sofort verfügbar.