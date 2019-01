United Internet will eigenes 5G-Netz aufbauen

Nach dem Überführen der klassischen Windows-Notizzettel 'Sticky Notes' in eine App für Android und iOS vor einigen Jahren will Microsoft mit neuer Plattformunabhängigkeit das Schattendasein endgültig überwinden. Unter Windows 10 lassen sich die virtuellen Klebezettel jetzt von jedem Rechner aus über den Browser aufrufen, bearbeiten und neu anlegen. Dazu müssen Sie sich lediglich am System Ihrer Wahl mit dem Microsoft-Konto anmelden. [ mehr