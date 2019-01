Maßgeschneidertes Business-Notebook

Der von Microsoft nun schon seit geraumer Zeit eingeführte bordeigene Malware-Schutz in Windows wird kontinuierlich aufgerüstet. So ist im Defender jetzt die Möglichkeit integriert, potenziell unerwünschte Anwendungen, sogenannte PUAs (Potentially Unwanted Applications) zu blockieren. Neben Ad- und Spyware schieben Sie so zum Beispiel Cryptomining-Parasiten einen Riegel vor. Allerdings müssen Admins diese Option mit einem kleinen Eingriff erst aktivieren. [ mehr