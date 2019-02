Direktor des Monitorings

Der 'Icinga Director' ist ab sofort in Version 1.6.0 verfügbar und kommt mit Multi-Instance-Support, Configuration Baskets und verbesserten Health Checks daher. Diese laufen jetzt in Echtzeit und zeigen Statusänderungen sofort im Director-Dashboard durch Farbwechsel an.

Das Dashboard des Icinga Director 1.6.0 zeigt nun Änderungen des Health-Status unmittelbar an.

Da viele Admins das Monitoringwerkzeug Icinga aus den unterschiedlichsten Gründen in separaten Instanzen betreiben, trug der Hersteller dieser Anforderung Rechnung und erlaubt nun, "Icinga Director" [1] in einer Oberfläche des Web-Frontend zu verwalten. Dieses beinhaltet unter anderem verschiedene Rollen für User und die Nutzung unterschiedlicher Director-Datenbanken. Über die Configuration Baskets lassen sich nun zudem Icinga-Konfigurationen im- und exportieren und so mit Kollegen teilen. Dies umfasst Host- und Service-Templates, Service-Sets, Kommandos und Import- und Sync-Definitionen.



Dabei kümmert sich der Basket um die beim Export anfallenden kniffligen Aufgaben wie etwa die Custom Data Fields. Als besonders hilfreich preist der Hersteller diese neue Funktion für den Fall, dass die Icinga-Konfiguration geändert werden soll. Über Baskets lässt sich nunmehr ein Backup einer funktionierenden Konfiguration durchführen, bevor Hand an das System gelegt wird. Aber auch in Kombination mit den neuen Multi-Instanzen soll der Admin profitieren, indem er schnell Konfigurationen von einem System in ein anderes übertragen kann, etwa vom Test- zum Produktionssystem.