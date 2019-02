Mehr Speed, weniger Funklöcher

Zyxel präsentiert beim diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona verschiedene Erweiterungen für seine Fixed Wireless Access (FWA)-Technologie und In-Building-Lösungen. Darunter sind auch die ersten LTE-Cat.-18-Router für den Innen- und Außenbereich, die GBit-LTE-Geschwindigkeiten bieten. Hinzu kommt eine einfache Repeater-Hub-Lösung, die Funklöchern in Gebäuden den Garaus machen soll.

Das neue Angebot von Zyxel [1] umfasst drei Indoor- und Outdoor-LTE-Cat.-18-Router: LTE5398, LTE7690 sowie LTE7490. Diese bieten GBit-Geschwindigkeit, die den steigenden Nutzeranforderungen an hohe Bandbreiten gerecht werden sollen. Die neuesten Ergänzungen vervollständigen das FWA-Portfolio von Zyxel, das eine Auswahl – vom 3G und Mainstream 4G LTE Cat. 4 bis hin zu Premium 4G LTE Cat. 18 – bietet. Zyxel will im zweiten Halbjahr 2019 zudem seinen ersten 5G-Router vorstellen.



Des Weiteren möchte Zyxel auf dem MWC 2019 seine neuesten In-Building-Lösungen – den neuen Repeater Hub und den SymmRepeater – vorstellen. Als erster seiner Art biete der Repeater Hub gleichermaßen die Vorteile von Distributed Antenna Systems (DAS) und einem Repeater, was die Verwaltung von In-Building-Systemen vereinfache und eine schlechte mobile Abdeckung in kleinen bis mittelgroßen Gebäuden wie Hotels, Krankenhäusern, Kaufhäusern oder Bürogebäuden eliminiere.



Der SymmRepeater biete gegenüber herkömmlichen Repeatern eine Reichweite von bis zu 400 Metern, ohne die Signalqualität zu beeinträchtigen. Das Design unterbinde störendes Rauschen, indem es das Signal verstärke, bevor es durch das Kabel geleitet würde. Dadurch sei der SymmRepeater ideal für Hochhäuser und unterirdische Räume wie Weinkeller oder Tunnel geeignet. Die beiden neuen Angebote ergänzten die wachsende Liste der Multi-System- (2G/3G/4G), Multi-Band- und Multi-Carrier-In-Building-Lösungen von Zyxel, die einfach einzusetzende, kostengünstige CAT5-Kabel für nahezu alle Verbindungen unterstützen.