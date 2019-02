Sicherheit für Cloud und 5G

Palo Alto Networks hat mehrere neue Funktionen eingeführt, die Angriffe vorhersagen und durch Automatisierung stoppen sollen. Ab sofort erhalten Next-Generation-Firewall-Kunden, die auf die PAN-OS-Version 9.0 upgraden, Zugang zu diesen neuen Sicherheitsfähigkeiten, bestehend aus mehr als 60 neuen Funktionen und Tools zur einfachen Implementierung von Security Best Practices.

Die neuen Funktionen, die Palo Alto Networks [1] vorgestellt hat, umfassen Software- und Hardware-Verbesserungen für die führende Next-Generation-Firewall-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützen werden, die Sicherheit zu erhöhen und den Schutz in Hybrid-Cloud-Umgebungen zu vereinfachen.



Ein neuer DNS-Sicherheitsdienst nutzt beispielsweise maschinelles Lernen, um bösartige Domains proaktiv zu blockieren und laufende Angriffe zu stoppen. Die PA-7000-Reihe mit neuen Netzwerkprozessorkarten bietet Bedrohungsabwehr mit doppelt so hohen Geschwindigkeiten wie der nächstfolgende Wettbewerber und liefert eine dreimal schnellere Entschlüsselung als bisher.



Der neue Policy Optimizer hilft derweil Teams, herkömmliche Regeln durch intuitive Regeln zu ersetzen, die eine bessere Sicherheit bieten und einfacher zu verwalten sind. Die Vereinfachung der Verwaltung einer Vielzahl von Regeln reduziert menschliche Fehler, die eine der Hauptursachen für Datensicherheitsvorfälle sind.



Die VM-Reihe unterstützt daneben ein breites Spektrum an Public-Cloud- und virtualisierten Rechenzentrums-Umgebungen, darunter Oracle Cloud, Alibaba Cloud, Cisco Enterprise Network Compute System (ENCS) und Nutanix. Die Leistungssteigerung des Firewall-Durchsatzes für AWS und Azure um das bis zu 2,5-Fache in Kombination mit Autoskalierung und transitiven Architekturen ermöglichen es Kunden, die Sicherheit für dynamische und groß angelegte Public-Cloud-Bereitstellungen zu automatisieren.



Abschließend hat Palo Alto Networks die allgemeine Verfügbarkeit der K2-Reihe bekanntgegeben. Die branchenweit erste 5G-fähige Next-Generation-Firewall wurde speziell für Serviceprovider mit 5G- und IoT-Anforderungen entwickelt. Mit der K2-Reihe können Serviceprovider fortschrittliche Cyberangriffe auf 4G- und 5G-Mobilfunknetze, IoT-Geräte und mobile Benutzer mittels beispielloser Transparenz des Netzwerkverkehrs verhindern.