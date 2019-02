All-Flash-Appliance made in Germany

Der Ettlinger Hersteller RNT RAUSCH kündigt unter dem Produktnamen 'Sasquatch' eine neue All-Flash-Appliance an. Die Neuvorstellung verbindet All-Flash-Hardware mit Storage-Software und wird so zu einer softwaredefinierten Scale-out-Storage-Appliance. Punkten soll das System unter anderem mit hoher, durch Erasure Coding unterstützter Skalierbarkeit.

Die All-Flash Appliance "Sasquatch" ist von RNT RAUSCH [1] als schlüsselfertige, All-Flash-basierte, softwaredefinierte, Scale-out-Storage-Appliance konzipiert. Auf drei Höheneinheiten finden sich fünf Server, 40 SATA-SSDs und zehn NVMe-SSDs. Der Hersteller will damit auch große Datenmengen in Höchstgeschwindigkeit verarbeiten. Aufgrund der hohen Packungsdichte, Intel-Xeon-CPU und bis zu 256 GByte RAM pro Node seien diverse Einsatzszenarien denkbar.



Die vorinstallierte Software unterstützt zudem Erasure-Coding 3+2 und soll damit eine hohe Ausfallsicherheit dank separater Speicherung der Daten in verschiedenen Datenblöcken gewährleisten. Durch Hinzufügen einer weiteren Appliance skaliert die Gesamtkapazität dann beispielsweise auf Erasure-Coding 8+2 und steigert so abermals die Performance. Ihren ersten Auftritt soll die Sasquatch-All-Flash-Appliance auf dem CloudFest 2019 haben.