Im Auftrag des Berechtigungsmanagements

Thycotic hat mit 'Secret Server 10.6' die jüngste Version seines Werkzeugs zum Privileged Account Management freigegeben. Das aktuelle Release bietet unter anderem abgestufte Genehmigungs-Workflows, die komplexe Hierarchie- und Zugriffskontrollrichtlinien unterstützen und auf diese Weise eine DSGVO-Konformität fördern sollen.

Eine wesentliche Neuerung von "Secret Servers 10.6" ist außerdem eine erweiterte und verbesserte Sitzungsüberwachung, die einen noch detaillierten Überblick über sämtliche privilegierte Sessions ermöglichen soll. Hiervon profitieren laut Hersteller gerade Unternehmen, die auch Drittanbietern und externen Partnern Zugriff auf sensible Systeme gewähren müssen. Sitzungsvideos zur Überprüfung und Auditierung können von nun an laut Thycotic dreimal schneller erstellt werden, bei einer gleichzeitig zehnmal geringeren Bandbreitennutzung. Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Secret Server 10.6 tritt Thycotic dem Yubico-Programm "Works with YubiKey" bei und will es damit seinen Kunden erlauben, den Zugriff auf alle mit Secret Server gesicherten Berechtigungen ab sofort über die Multi-Faktor-Authentifizierungslösung YubiKey zu steuern.