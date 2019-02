Kleiner Edge-Server von Lenovo

Lenovo bringt unter der Bezeichnung 'ThinkSystem SE350' den erste eigenen Edge-Server auf den Markt. Er ist halb so breit und deutlich kürzer als ein herkömmlicher Server, was ihn ideal für den Einsatz auf engstem Raum machen soll.

Beim Einsatz des Lenovo-Edge-Servers "ThinkSystem SE350" soll die Analyse von Daten direkt am Entstehungsort schneller ablaufen.

Der eine Höheneinheit messende "ThinkSystem SE350" [1] kann laut Lenovo fast überall installiert werden und bietet mit dem Intel-Xeon-D-Prozessor dennoch bis zu 16 Kerne, 256 GByte RAM und 16 TByte internen Solid-State-Speicher. Die Neuvorstellung gibt sich robust und kann Temperaturen zwischen 0° und 55° C verkraften. Der Server bietet zahlreiche Konnektivitätsoptionen: Zur Auswahl stehen beispielsweise kabelgebundene 10/100Mb/1GbE, 1GbE SFP, 10GBASE-T und 10GbE SFP+ sowie sichere drahtlose WLAN- und LTE-Verbindungen. Der ThinkSystem SE350 soll Rechenleistung, Speicher und das Netzwerk näher an den Ort heranbringen, an dem Daten generiert werden. Edge-Server typischerweise außerhalb von sicheren Rechenzentren zum Einsatz kommen, beinhalten die Geräte eine Technologie, die auf dem Gerät gespeicherte Daten bei Manipulationen zerstört.