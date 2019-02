Microsoft stellt Windows Server IoT 2019 vor

Im Rahmen der embedded world stellt Microsoft Windows Server IoT 2019 vor. Außerdem können 'Azure IoT Edge' und 'Azure IoT Edge Device Agent' jetzt auf Windows 10 IoT ausgeführt werden. Die Dienste erleichtern das Entwickeln von IoT-Anwendungen und die hochsichere Anwendung von speicher- und rechenintensiven Datenanalysen auf Edge-Geräten.

Windows Server IoT 2019 ist in der Lage, auch große Datenmengen auf Edge-Geräten mit einem fest definierten Funktionsumfang sicher zu verwalten. Mit der vollständigen Binärkompatibilität zu Windows Server 2019 kann Windows Server IoT 2019 Befehle verstehen, die für Windows Server 2019 geschrieben wurden.



Dadurch können Gerätehersteller ihre Befehlssätze für IoT-Edge-Geräte auch in der Serverklasse nutzen und damit leistungsstarke Szenarien auf Edge-Geräten umsetzen. Mit Windows Server IoT 2019 lassen sich tausende Sensoren oder Geräte verbinden und Datenströme nahezu in Echtzeit sicher speichern und auswerten.



Mit "Azure IoT Edge" auf Windows können Entwickler dabei ihre Cloud-Workloads nahtlos auf Edge-Geräten ausführen. So können Datenanalysen auch dann auf IoT-Geräten laufen, wenn keine permanente Internetverbindung gewünscht oder möglich ist. Mit "Azure IoT Edge Device Agent" können Entwickler zudem vernetzte Geräte und Maschinen über das Azure Dashboard aus der Ferne steuern und verwalten.