ANON Blockchain Summit 2019 findet in Wien statt

Am 2. und 3. April 2019 lädt der ANON (Autonomous New Open Network) Blockchain Summit Austria zur ersten umfassenden Blockchain-Konferenz in Österreich. Der Summit möchte die verengte Fokussierung auf Kryptowährungen überwinden und legt hierfür den Fokus auf den Nutzen der Technologie für Wirtschaft und Gesellschaft.

Der ANON Blockchain Summit 2019 findet Anfang April in Wien statt.

Der ANON Blockchain Summit [1] ist Plattform des Austausches zwischen österreichischer Business Community und internationalen Innovations-Expertinnen und -Experten und soll dazu beitragen ein wertschöpfungsintensives Ökosystem zu etablieren. Internationale Redner – Meinungsführer aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Technik – diskutieren praktische Anwendungen aus den Bereichen Verwaltung, Gesundheitswesen, Wirtschaft, Banking & Finance, Energieversorgung und Lieferketten.



Die voraussichtlich über 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet in der Gösserhalle ein umfangreiches Programm. Neben bekannten Namen aus der Blockchain-Sphäre wie beispielsweise Joseph Young, Analyst und Autor, diskutieren internationale Meinungsführer – unter anderem Vertreter von Accenture, Raiffeisen Bank International sowie Microsoft, IBM und Merck – Marktpotenziale und Anwendungsmöglichkeiten der Distributed-Ledger-Technologie.



Blockchain als Problemlöser



Politikerinnen wie EU-Kommissarin Mariya Gabriel und Bundesministerin Margarete Schramböck erklären, was die Technologie dazu beitragen kann, um sozialen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen und welche Rolle der politischen Gestaltung hierbei zukommt. Der Summit möchte dabei bewusst auch kritische Stimmen und die Sensibilisierung für unlautere Methoden behandeln. Ein weiterer Teil der Konferenz widmet sich der Anwendung wissenschaftlicher Lösungen auf reale Geschäftsprobleme. Das neu gegründete Austrian Blockchain Center (ABC), Kompetenzzentrum für die wissenschaftliche Weiterentwicklung Blockchain-basierter Anwendungen, nutzt die Konferenz als Auftaktveranstaltung.



In praxisorientierten Workshops steht daneben die Bewältigung technologischer, regulatorischer, operativer sowie strategischer Risiken im Vordergrund. Die Teilnehmer sollen die notwendigen Kenntnisse zur Umsetzung eigener Blockchain-Projekte, der effektiven Implementierung in bestehenden Unternehmen sowie der Identifizierung von Investitionsmöglichkeiten mit den bestmöglichen Resultaten erhalten.