Aus Groß mach Klein

Sie wollen den IT-Administrator nicht nur zu lesen, sondern auch gestalten? Dann schlägt jetzt Ihre Stunde: In unserem kleinen und hoch motivierten Team bieten wir ab Mai 2019 ein redaktionelles Volontariat an. Zusammen mit dem Geschäftsführer, dem Chefredakteur und dem Redaktionsteam lernen Sie das Blattmachen mit allem, was dazugehört. Voraussetzung sind Grundkenntnisse in der EDV- und Netzwerktechnik sowie die Bereitschaft, viel Neues zu lernen und aktiv mitzudenken. [ mehr