Firewall mit Malware-Schutz

Laut einer Studie des Test-Instituts AV-Test hat das Jahr 2018 stolze 838 Millionen neue Malware-Varianten hervorgebracht, die zunehmend komplexer werden und sich mit höherer Geschwindigkeit verbreiten. Um dieser wachsenden Herausforderung zu begegnen, stellt Zyxel eine neue Cloud-Query-Funktion für seine ATP-Firewalls vor.

Hierbei handelt es sich um einen cloudbasierten Malware-Scanning-Service, der über ein hohes Maß an Bedrohungsinformationen aus einer ständig wachsenden Clouddatenbank verfügt und Malware bereits "in freier Wildbahn" bekämpft. Der Cloud-Query-Service vib Zyxel [1] basiert auf einer durch Multi-Source-Technologie betriebenen, kontinuierlich wachsendenClouddatenbank, die bereits Milliarden von Malware-Samples abdecke.



Zusätzlich zu den ständigen Updates von vertrauenswürdigen Drittanbietern wird die Cloud-Query-Datenbank um einen kontinuierlichen Strom an Updates über Bedrohungen erweitert, die von allen weltweit im Einsatz befindlichen Zyxel ATP-Firewalls erkannt werden. Ein spezieller, KI-gesteuerter Algorithmus klassifiziert und berechnet den Schweregrad jeder Bedrohung und hilft Unternehmen so, die aktivsten zu identifizieren und geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.



Cloud Query kann durch entsprechende Konfiguration eingehende Dateien bestimmter Typen – etwa die am häufigsten gefährliche Malware enthaltenden wie PDFs oder komprimierte Datensätze – überprüfen. In solchen Fällen wird die Datei in die Cloud weitergeleitet und mit der Threat-Intelligence-Datenbank abgeglichen. Zyxel kündigt parallel das ATP800 Security Gateway an, das als erstes Produkt mit Cloud Query ausgestattet sein soll.