Cookie-Walls verstoßen gegen DSGVO

Viele Nutzer kennen die teils nervigen Cookie-Hinweise beim Aufruf von Webseiten. Manche Seiten sperren die Nutzer sogar ganz aus, bis diese der Cookie-Policy zugestimmt haben. Das dürfte einen Verstoß gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung darstellen, so die niederländische Datenschutzbehörde.

Cookie-Walls, die Nutzer ohne Zustimmung von der Seite aussperren, gehen zu weit.

Webseiten-Betreiber sind verpflichtet, ihre Nutzer über Cookies zu informieren und sich deren Zustimmung für die Nutzung des Trackings einzuholen. Während einige Seiten die Hinweise in Form einer eher unauffälligen Leiste am oberen oder unteren Rand einblenden, versperren andere Seiten ihren Nutzern jeglichen Zugang, ehe diese nicht den Cookie-Richtlinien zugestimmt haben.



Dieses Vorgehen soll jedoch laut niederländischer Datenschutz-Aufsichtsbehörde gegen die EU-DSGVO verstoßen, berichtet das Portal BleepingComputer [1]. So müssten die Nutzer in ihrer Entscheidung, ob sie eine Zustimmung zu den Cookies geben, frei sein. Dies sei nicht der Fall bei Seiten, auf denen die Besucher ohne Zustimmung keinen Zugang erhalten [2, in Niederländisch].