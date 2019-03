Neue Firmware für Snom-Telefone

Mit Version 10 rollt Snom ein umfassendes Update für seine Telefone aus. Neben einer überarbeiteten Benutzeroberfläche zählen zu den neuen Funktionen unter anderem Ad-hoc-Telefonkonferenzen sowie eine Schnell-Wahlwiederholung. Ebenso neu ist ein stiller Modus, der den Klingelton stummschaltet, aber den Anruf auf dem Display des Snom-Telefons anzeigt.

Mit der Version 10 begrüßen alle Snom-Telefone [1] ihre Anwender mit einer neuen Benutzeroberfläche. Diese präsentiert sich modern mit zahlreichen Smart Labels und Icons, was ihre Anwendung weitestgehend selbsterklärend machen und so weniger externen Support für den Anwender erfordern soll. Die grafische Benutzeroberfläche kann außerdem mit einem Hintergrundbild versehen werden. Neu ist auch die Schnellsuche: Vergleichbar mit Online-Suchformularen durchsucht das Telefon nach Eingabe der ersten drei Ziffern oder Zeichen einer Telefonnummer oder eines Namens alle verfügbaren Verzeichnisse und schlägt dem Benutzer die Ergebnisse vor, geordnet nach der Wahrscheinlichkeit der Übereinstimmung.



Snom-Telefone unterstützen bereits einen Anrufschutz (DND-Modus – Do not disturb), in dem sich die Anrufe automatisch an ausgewählte Kontakte weiterleiten lassen. Wenn ein Benutzer jedoch nicht den DND-Modus einstellen, sondern nur den Klingelton stummschalten möchte, kann dies bei der Firmware-Version 10 über die Silent-Mode-Taste erfolgen. In diesem Modus werden eingehende Anrufe auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt, und der Benutzer kann entscheiden, ob er den Anruf annehmen möchte. Dem Modell D735 hat der Hersteller mit der neuen Firmware außerdem die Fähigkeit der Umgebungslichterkennung spendiert. Das Telefon passt die Helligkeit des Displays dann entsprechend dem aktuellen Umgebungslicht an.