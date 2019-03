UCS 4.4 kommt mit Admin-Tagebuch

Univention hat das neueste Release von 'Univention Corporate Server' veröffentlicht. Im Fokus der Aktualisierungen von Version 4.4 stehen eine Reihe neuer Funktionen, höhere Sicherheit und mehr Komfort. So unterstützt UCS mit der Anwendung 'Admin Diary' Administratoren nun dabei, administrative Aktivitäten nachvollziehbar zu machen. Für mehr Sicherheit sollen sich Passwortrichtlinien mit der neuen Version strikter und flexibler festlegen lassen.

Mit der neuen App "Admin Diary" lassen sich administrative Ereignisse in "Univention Corporate Server 4.4" [1] zentral einsehen und auswerten. Über ein Modul der Univention Management Console werden Änderungen an Benutzern, Gruppen oder anderen Objekten im Verzeichnisdienst laut Hersteller genauso nachverfolgbar wie Updates von Servern oder die Installation und Deinstallation von Apps. Auf das Admin Diary können mehrere Administratoren zugreifen und Kommentare an Events einfügen. Ebenfalls neu ist, dass durch die Aktualisierung auf Samba 4.10 nun der Aufbau von Vertrauensstellungen mit Active Directory von Microsoft unterstützt wird.



Durch eine Erweiterung des App Center können Administratoren jetzt am Benutzerobjekt im Managementsystem auswählen, auf welche App der Benutzer oder die Benutzerin in welchem Umfang Zugriff hat. Alle installierten Apps werden dabei in einer Übersicht via Logo dargestellt. Außerdem sollen sich Apps mit Hilfe verschiedener Filterfunktionen zu Lösungskategorien, Lizenztypen und Hersteller-Empfehlung nun schneller im App Center finden lassen. Mit den neuen "Install Permissions for Apps" legen App-Anbieter zudem fest, welche Versionen einer App nur nach Abschluss eines Vertrages als Enterprise App über das App Center zugänglich sind.