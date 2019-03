Neue Firewall-Reihe für KMUs

LANCOM baut sein Lösungsangebot um eine Firewall-Familie für kleine und mittlere Unternehmen aus. Die R&S-Unified-Firewalls sind als Komplettlösungen für effektive Cybersicherheit konzipiert - von klassischem Unified Threat Management bis zu modernsten Cybersecurity-Technologien wie Sandboxing und maschinellem Lernen.

Die R&S-Unified-Firewalls richten sich an KMUs und sollen umfassende Sicherheit bieten.

Die zunehmenden Cyberrisiken führen zu höheren Anforderungen an die Unternehmenssicherheit, den Datenschutz und die Verfügbarkeit komplexer IT-Systeme. Diese Anforderungen adressiert LANCOM [1] nun mit seiner ersten eigenen Firewall-Familie, die das bestehende LANCOM Portfolio für WAN, LAN und WLAN um einen starken Sicherheits-Layer ergänzt. Die insgesamt sechs Modelle der LANCOM-R&S-Unified-Firewalls – UF-50, UF-100, UF-200, UF-300, UF-500 und UF-900 – sind auf die Sicherheitsbedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten. Zusätzlich sind die Varianten UF-200, UF-300, UF-500 und UF-900 als Virtual Appliances erhältlich.



Die in Kooperation mit dem Schwesterunternehmen Rohde & Schwarz Cybersecurity entwickelten Firewalls werden über eine innovative grafische Benutzeroberfläche bedient. Diese ermöglicht einen Überblick über alle gesicherten Bereiche im Unternehmen. Sicherheitsvorgaben lassen sich systematisch vorgeben und in Kraft setzen, wodurch vormals komplexe und zeitaufwändige Konfigurationstätigkeiten erheblich vereinfacht werden. Dasselbe gilt für die Überwachung der Firewalls und die Einhaltung von Compliance-Vorgaben. Höchste Ausfallsicherheit wird durch einen HA-Verbund (High Availability) mit redundanter Hardware erzielt.



Schutz vor Malware dank Machine Learning



Für die effektive Abwehr von Malware und Viren bieten die Firewalls eine Erkennung von verdächtigen Dateien. Zum Schutz vor noch nicht bekannten Bedrohungen, sogenannten Zero-Day-Exploits, werden die Dateien in eine geschützte Cloud geladen und in einer abgeschirmten Sandboxing-Umgebung ausgeführt. Im Hintergrund sorgt modernstes Machine Learning für eine verlässliche Identifizierung und proaktives Blockieren von Malware. Der hierzu genutzte Clouddienst ist in Deutschland gehostet und entspricht den europäischen Datenschutzrichtlinien.



Aus Sicherheitsgründen wird der Datenverkehr zunehmenden verschlüsselt. Damit steigt auch das Risiko, dass Schadsoftware über verschlüsselte Kanäle in die Systeme von Unternehmen eindringt. Um verschlüsselte Schadsoftware effektiv abzuwehren, bieten die R&S-Unified-Firewalls eine SSL-Inspection, mit deren Hilfe auch bei verschlüsselten Datenpaketen Scans, Filterung und Anwendungserkennung möglich sind.



Data Loss Prevention bis Layer 7



Zum Schutz vor hochkomplexen Cyberangriffen nutzen die UTM-Firewalls die R&S-PACE2-Deep-Packet-Inspection-Engine. Diese erlaubt die präzise Klassifizierung des Netzwerkverkehrs, der eingesetzten Protokolle und Anwendungen sowie den Schutz vor Datenlecks und Datenverlust (Data Loss Prevention, DLP) – auch auf Layer-7-Ebene. Über fein granulierte Sicherheitsrichtlinien kann die Verwendung von bestimmten Anwendungen wie Streaming-Diensten oder Browsern aktiv geregelt werden. POP3- und SMTP-E-MailAccounts lassen sich ebenfalls mit der Antivirus- und Antispam-Engine schützen.



Die kleinste Lösung UF-50 für bis zu 10 User beginnt bei 449 Euro, mit der leistungsstärksten Firewall, der UF-900, adressiert LANCOM Unternehmen mit bis zu 500 gleichzeitigen Anwendern. Sie ist für 6319 Euro erhältlich. Das Lizenzmodell zur Aktivierung der UTM-Funktionen und Software-Updates sieht Laufzeiten von ein, drei oder fünf Jahren vor.