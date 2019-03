Physischer Schutz im Rechenzentrum

APC by Schneider Electric erweitert sein Rack-Monitoring-Angebot für Rechenzentren und Serverräume. Die neue NetBotz-750-Appliance und das PoE-fähige 4-Megapixel-Videoüberwachungssystem NetBotz Camera Pod 165 sollen IT-Umgebungen vor physischen Gefahren wie Übertemperatur, Luftfeuchtigkeit, Wasserlecks, Rauch und Feuer sowie unerlaubtem Zugriff schützen.

Die neue Softwareplattform für das NetBotz-750-System von APC by Schneider Electric [1] bietet unter anderem ein vereinfachtes Sensormanagement und REST-API-Support. Die native Unterstützung für drahtlose Sensoren minimiere den Verkabelungsaufwand und erleichtere gleichzeitig die Installation. Funktionen wie Videoüberwachung, Sensoranbindung und Smartcard-Zugangskontrolle lassen sich ab sofort über eine einzige IP-Adresse abbilden. Alarme und Sensordaten von mehreren NetBotz-750-Appliances können nun auch zentral in der cloudbasierten DCIM-Plattform EcoStruxure IT verwaltet werden.



Ebenfalls neu ist die mit 4 Megapixeln ausgestattete Videolösung NetBotz Camera Pod 165. Die hochauflösende Kamera arbeite auch in lichtschwachen Umgebungen zuverlässig und lässt sich über Power-over-Ethernet anbinden. Je nach gewünschter Konfiguration können bei Bewegungserkennung oder Türöffnung automatische Videoclips erstellt und archiviert werden. Die Kombination aus Smartcard-basierter Zutrittskontrolle und Videoclip-Erfassung bietet Betreibern von Edge-Standorten somit einen aussagekräftigen Audit-Trail für eine richtlinienkonforme Dokumentation.



Die 19-Zoll-Appliance NetBotz Rack Monitor 750 und der Camera Pod 165 sind ab sofort verfügbar. Das NetBotz-250-System ist bereits seit Oktober 2016 auf dem Markt und wird auch weiterhin als Einstiegslösung für IT-Umgebungsüberwachung erhältlich sein.